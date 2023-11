Beamer gestohlen Einbrecher dringen in das Klever Berufskolleg ein

Im Zeitraum von Freitag (3. November 2023), 17 Uhr und Montag (6. November 2023), 7.20 Uhr, kam es am Nördlichen Rundweg in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Der oder die Täter gelangten über eine Eingangstüre in die Räumlichkeiten des Berufskollegs und durchsuchten dort mehrere Räume. Es wurden zwei Beamer sowie ein Laptop und ein Tresor, welcher von den Tätern von der Wand gerissen worden war, entwendet. In dem Tresor hatte sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden.