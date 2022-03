Täter ließen sich einschließen : Tresor im Klever Kino aufgeflext – kannten sich die Einbrecher aus?

Das Kino in Kleve. Hier ließen sich die Täter einschließen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Einbrecher ließen sich im Kino einschließen und legten los, nachdem die Mitarbeiter gegangen waren. Kino-Chef Reinhard Berens geht davon aus, dass die Täter gewusst haben, wo sie suchen müssen.

(lukra) Kleves Kino-Chef Reinhard Berens ist konsterniert: Als ob es in den vergangenen Monaten nicht schon genug Herausforderungen für das Haus gab, haben jetzt auch noch Einbrecher im Kino gewütet. „Wir gehen davon aus, dass sie Insider-Wissen gehabt haben müssen“, sagt er. Vermutlich nach der letzten Filmvorführung haben sich die Täter am Sonntagabend im Kino an der Tichelstraße einschließen lassen. Wo genau, ist unklar. Als alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen hatten, brachen sie dann ganz gezielt die Tür auf, hinter der sich der Tresor des Kinos befindet. „Wir haben einige verschlossene Türen hier, die Täter haben sich aber diese ausgesucht“, sagt er. Dazu komme, dass sich durch einen Zufall etwas mehr Geld als sonst im Tresor befand. Auch das könnten die Täter gewusst haben, bevor sie zuschlugen.