Einbrecher machen Beute Geldkassette vom Wertstoffhof in Kleve gestohlen

Im Zeitraum von Samstag (2. Dezember 2023), 14 Uhr, und Montag (4. Dezember 2023), 7.45 Uhr, kam es an der Wilhelm-Sinsteden-Straße in Kleve zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten auf das Gelände des Wertstoffhofs und öffneten dort gewaltsam die Türe eines Bürocontainers. Aus einem Schrank entwendeten die Täter einen Tresor sowie Bargeld, welches sich in einer Geldkassette befunden hatte, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.