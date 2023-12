Polizei überprüft Tatzusammenhänge Einbrecher schlagen an fünf Kindergärten im Kreis Kleve zu

Auch in den Kindergarten am Verhoolenweg in Hasselt versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einzudringen – allerdings ohne Erfolg. Sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und eine Jalousie im rückwärtigen Bereich hochzuschieben. Zurück ließen sie nach dem erfolglosen Einbruchsversuch ein zuvor in Weeze entwendetes Fahrzeug. Der Opel Mokka, ein Firmenfahrzeug, wurde ebenfalls in oben genannten Tatzeitraum vor der Firma an der Katharinenstraße in Weeze entwendet.