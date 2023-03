Täter wurden gefilmt Einbrecher dringen in Autohaus in Kalkar ein

Am frühen Mittwochmorgen haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Autohaus an der Reeser Straße in Kalkar-Appeldorn verschafft. Sie hebelten zunächst die Eingangstür auf, um ins Gebäude zu gelangen, dann öffneten sie gewaltsam die Tür zu einem Büro. Auch an einer weiteren Tür hebelten die Täter herum, konnten sie aber nicht öffnen. Sie flüchteten letztlich ohne Beute. Ein Passant, der an der Örtlichkeit vorbeilief, informierte gegen etwa 4.15 Uhr den Besitzer des Autohauses über den Einbruch. Die beiden Unbekannten sind auf einem Überwachungsvideo zu sehen. Demnach war einer der Täter schwarz gekleidet, trug eine Mütze sowie eine Gesichtsmaske und schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Der andere Mann war mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und einer schwarzen Kappe bekleidet. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch oder zu den beschriebenen Personen werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen.