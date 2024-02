Am Brücktor Einbrecher dringen in Arztpraxis in Kleve ein

Kleve · Am Brücktor in Kleve haben sich unbekannte Einbrecher an einer Arztpraxis zu schaffen gemacht. Sie beschädigten eine Schiebetür. Ob die Täter auch in die Praxisräume gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Was bisher bekannt ist.

29.02.2024 , 11:09 Uhr

Die Einbrecher beschädigten eine Schiebetür (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstag (27. Februar 2024), 18 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch um 3.30 Uhr an der Straße Brücktor in Kleve in das Gebäude einer Arztpraxis eingedrungen. Dort wurden eine Schiebetür beschädigt und ein Schlüsseltaster demontiert sowie entwendet. Ob der oder die Täter auch in die Räumlichkeiten der Praxis gelangten, kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden. Auch ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch offen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.

(RP)