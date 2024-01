Kripo ermittelt Einbrecher drangen in Büro eines Milchbetriebes in Kleve ein

Unbekannte Täter sind am Freitag (19. Januar 2024) zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr in ein Büro am Knipweg in Kleve eingedrungen. Gewaltsam öffneten sie die Tür zu dem Büro, das auf dem Hof eines milchproduzierenden Betriebes liegt. Die Täter durchsuchten sämtliche Schranke und Schubladen. Zur Tatbeute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen sowie die Auswertung des Videomaterials dauern an.