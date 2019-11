Rettungshubschrauber im Einsatz : Zwölfjährige bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

Zwölfjährige bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

Das verletzte Mädchen wurde in die Niederlande gebracht (Symbolbild).

Kalkar Beim Zusammenprall mit einem Auto in Kalkar wurde eine Zwölfjährige durch die Luft geschleudert. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen.

In Kalkar wurde am Montag Nachmittag auf der Gocher Straße ein zwölfjähriges Mädchen schwer verletzt. Der Polizei Kleve zufolge ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr zwischen dem Kreisverkehr mit der B 57 und der Römer Straße. Das Mädchen aus Kalkar befand sich in einer Bushaltestelle auf der rechten Seite der Gocher Straße und wollte die Straße aufgrund des stockenden Verkehrs überqueren.