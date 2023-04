Rundgang durch Gesamtschule am Forstgarten in Kleve Die schöne neue Schulwelt

Eine schicke runde Sitzgarnitur ganz vor geschwungener Glaswand: Was ein bisschen an einen Wohnloft erinnert mit der Sitzlandschaft vor den hohen Fenstern und viel Raum drumherum, ist Schule. Moderne Schule. Denn hier soll Lernort überall möglich sein, sollen sich Schüler im Sitzrund auf dem „Flur“ treffen und „chillen“ können, ebenso, wie sie dort zur Team-Arbeit neben der Klasse zusammensitzen und diskutieren können, während drinnen andere Gruppen andere Arbeiten machen. Sichtkontakt ist da. Denn der Bau der neuen Gesamtschule am Forstgarten ist auch transparent, man geht nicht mehr durch schmale Flure vorbei an abgeschotteten Klassen: In den Neubauten zwischen Wasserburgallee und Landwehr laufen die Wegeverbindungen über lichte aufgeweitete Flächen mit Lernecken, mit Pausenzonen und es gibt Action-Räume, wo die Schüler auch mal Luft ablassen können. Beim Kickern zum Beispiel. Und immer geht der Blick nach draußen, in den Innenhof oder durch die Klassen, die alle ein Fenster zum Flur haben, wieder nach draußen.