Kranenburg : Ein Müllergeschlecht: van der Grinten

Der Mühlenturm in Kranenburg im Dämmerlicht. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kranenburg Franz-Heinrich van der Grinten hat in Wort und Bild Mühlen, die ihren Ursprung in seiner Familie haben, dargestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

Franz-Heinrich van der Grinten, geboren am 11. Mai 1935 in Kranenburg, heute wohnhaft in Singen/Hohentwiel, hat seine Studien über Mühlen erweitert und abgeschlossen. Der Autor ist ein Vetter des in Kranenburg lebenden Franz-Ludwig van der Grinten, Jahrgang 1940. Im August dieses Jahres schrieb Franz-Heinrich van der Grinten: „Nach der Akte von Roermond vom 8. Oktober 1305 wurde vermutlich schon damals zwischen den van der Grinten und dem Rat von Roermond ein Mühlenlehensvertrag abgeschlossen. Damit wären die van der Grinten über 700 Jahre Müller. Die Herkunft unseres Stammvaters von Elsum müsste in den Archiven von Köln, Geldern, Düsseldorf oder Erkelenz nachgeforscht werden. Vielleicht findet sich später ein Nachkomme, der weiter forscht. Mit dieser Broschüre möchte ich aus Altersgründen einen Schlusspunkt setzen.“

In der Übersetzung aus dem altholländischen Text aus Roermond heißt es: „An St. Jakobus, Apostel, Roermond. - Bürgermeister, Schöffen und der Rat der Stadt Roermond geben eine Erklärung ab über die Akte vom 8. Oktober 1305, vereinbart zwischen den Erben von drei Mühlen, darunter auf Bitten von Dederick van der Grinde für sich und als Bevollmächtigter seiner Kinder, Erben der zwei unteren Mühlen.“ Dann werden verschiedene Eigenschaften der Mühlen genannt. Der Verfasser dieser Niederschrift ist leider nicht bekannt. Er schreibt: „Diese Familie ist eine Studie wert. Ich habe versucht, alles zusammen zu fassen über die Familie van der Grinten und in dieser Niederschrift zu platzieren.“

Info Die Müller-Dynastie der van der Grintens Anzahl Die Müller-Dynastie van der Grinten hat rund 60 Mühlen gebaut, gepachtet und bewirtschaftet. Historie Der älteste Nachweis der Müller stammt aus Roermond.

Ferner wird erwähnt, dass sich Vor- und Nachfahren der van der Grinten auch Kelre/Keller nannten. In dieser Niederschrift vom 21. Juli 1411 wird auch ein Siegel von Goswinus de Griende mit Datum 13. Juli 1352 beschrieben. Er war von 1342 bis 1360 Schöffe von Roermond. Das Siegel zeigt ein Andreaskreuz mit einem Steert sowohl zwischen den nach oben als auch nach unten gerichteten Armen. Franz-Heinrich van der Grinten hat einen Auszug aus der Akte von 1410 ausfindig gemacht. Dazu schreibt er: „Der zurzeit älteste Nachweis der Müller van der Grinten in Roermond/NL 1410 Dirck van den Grynde (I) und (II) aus dem Lehnregister des so genannten Geldrischen Oberquartiers Roermond, Exklave Erkelenz. Roermond war auch eine Hansestadt an der Maas. Dort gab es zwei vordere Mühlen und eine obere Wasser- oder Windmühle, die von Dirck van der Grinten betrieben wurden“.

Um 1300 kam der Stammvater Gosewinus van der Grinten von der Wasserburg Elsum als Schildknappe des Grafen von Horn nach Roermond. In Elsum bestand auch eine Windmühle. Der Nachweis von Franz-Heinrich van der Grinten umfasst 18 Windmühlen am Niederrhein, die von der Familie van der Grinten erbaut und betrieben wurden, unter anderem auch Wasser- und Ölmühlen, sowie eine Lohmühle. Man kann also bei der Familie van der Grinten von einem Müllergeschlecht zwischen 1410 und 2019, also über 600 Jahre, zwischen Rhein und Maas sprechen.