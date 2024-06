Sandstrand im Stadtkern Kalkar feiert vier Wochen „Sommer in der Stadt“

Bei der Begrüßung musste Bürgermeisterin Britta Schulz doch ein wenig lachen: „Sommer in der Stadt“ sollte das Thema sein und man versammelte sich fröstelnd unter einer Plane, den nächsten Schauer erwartend. „Aber es kann ja nur besser werden“, zeigte sich Kalkars Rathauschefin optimistisch. Wer den Wetterdiensten vertraut, sieht in der Tat für die kommende Woche einen Hoffnungsschimmer. Gut möglich also, dass die Aktion, die als „Sandstadt“ in den Sprachgebrauch einging, die schöne Jahreszeit einläutet und damit den Kalkarern und seinen Besuchern einen großen Gefallen tut. Vom 21. Juni bis zum 21. Juli wird es jede Menge Unterhaltung in Kalkars historischer Mitte geben. Die enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Werbegemeinschaft „Kalkar aktiv“, lokaler Wirtschaft und einiger Wirte macht es möglich.