Im Forum Arenacum Rindern : Ein Jahrhundert Künstlerfamilie Brüx

Kleve „Retro. Von Brüx bis Brüx. 1902 bis 2022“ heißt die Ausstellung im Forum Arenacum in Rindern. Sie zeigt Werke von Gerd, Jupp und Walter Brüx, die in Kleve arbeiteten.

Sein bekanntestes Werk kennt jeder: Das Schüsterken an der Ecke Opschlag/ Herzogbrücke in Kleve. Dort steht ein Junge mit Stiefeln, die Lippen geschürzt, als pfeife er ein Liedchen. Die Bronzefigur an der Herzogbrücke spukt regelmäßig Wasser in das Becken vor sich. Eigentlich heißt das Schüsterken „Bältermann“ und ist nach einem Schuhhändler benannt, der Stiefel für die Offiziere der Kaserne machte.