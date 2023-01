Neuerung im Verpackungsgesetz „Einen Kaffee im Mehrweg-Becher, bitte“

Testanruf in einer großen Klever Pizzeria: „Hallo, kann ich bei ihnen auch Salat in einer Mehrweg-Verpackung bestellen?“, fragt der Anrufer. „Was? Also… die Salate sind in Plastikverpackungen“, sagt der Pizzaservice-Mitarbeiter. „Haben sie keine Verpackungen zum Abspülen und Wiederverwenden?“, fragt der Anrufer. „Die sind aus Plastik“, sagt der Mitarbeiter.