Für das schnelle Internet Ärger um Verteilerhäuschen am Spielplatz

Muss ein großes Verteilerhaus für schnelles Internet ausgerechnet am Rande eines Spielplatzes stehen? In einer Kurve, in der es für Autofahrer möglicherweise die Sicht einschränkt? Es geht um die Kuhstraße in Materborn. Dort hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser das Gebäude errichtet – sehr zum Ärger von Anwohnerin Bettina Unruh, die sich deswegen an den Bürgermonitor der Rheinischen Post wandte. Sie schreibt: „Letztes Jahr wurde dort noch eine wunderbare Blumen- und Schmetterlingswiese angelegt, jetzt steht dort ein großer, hässlicher Klotz. Das ist völlig unverständlich, weil auch an den Seiten genug Platz wäre, das Verteilerhaus dort aufzustellen.“