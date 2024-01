Kurioser Unfall am Bahnhof Bus überfährt in Kleve Trompete eines Zehnjährigen

Der Busfahrer der Niag habe sich gut verhalten. „Großen Respekt haben wir vor den Busfahrern, die sich sehr darum bemühen, die Sicherheit der Kinder zu garantieren und sich gleichzeitig an den Fahrplan zu halten. Insbesondere wollen wir den Busfahrer loben, der an diesem Unfall beteiligt war. Er war angefasst von der Situation“, sagt Humblet. Doch der Erziehungsberechtigte spricht von einem strukturellen Problem. Die Busse seien überfüllt, dichtes Gedränge die Regel. „An manchen Tagen passen nicht alle Kinder in den Bus. Und dann ist es nun einmal so, dass die Älteren im Kampf um einen Platz gewinnen“, sagt Humblet. Dann komme es vor, dass sein Sohn den Bus verpasst. Doch weil der nur einmal stündlich fährt, verlasse der Vater dann immer mal wieder den Arbeitsplatz in Nimwegen, um den Nachwuchs sicher nach Hause zu bringen. „Mit Blick auf den Schulweg unseres Sohnes fühlen wir uns nicht sicher“, sagt Humblet.