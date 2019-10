Waldbrände 2019 : Bolivien: Klever kämpft gegen die Flammen

Santa Cruz/Kleve Bodenmikrobiologe Christian Bomblat aus Kleve leitet in Santa Cruz eine landwirtschaftliche Versuchsanstalt. Die verheerenden Waldbrände haben eine Fläche von 5,3 Mio. Hektar Wald und Wiesen zerstört. Jede Hilfe ist willkommen.

Der gebürtige Klever lebt seit vielen Jahren in dem südamerikanischen Land. Die weite Welt kennenlernen – diesen Traum hat er sich erfüllt. Nachdem er sein Abitur am Konrad-Adenauer-Gymnasium gemacht hatte, zog es Bomblat in die Ferne. Erst absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Kinderheim in Bolivien, dann studierte er in den USA Umweltwissenschaften. Schließlich ging er wieder zurück nach Bolivien, wo es ihm so gut gefallen hatte. Der Bodenmikrobiologe nahm eine Stelle beim Zentrum für angewandte Ökologie Simón I. Patiño in Santa Cruz an. Als Leiter der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt ist der 54-Jährige heute Herr über eine Fläche von mehr als 400 Hektar und Chef von 29 Mitarbeitern.