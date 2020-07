Drogenschmuggel : 50 Kilo Rauschgift im Kofferraum entdeckt

Kranenburg Ein 29-Jähriger Mann wollte Drogen mit einem Schwarzmarktwert von etwa 500.000 Euro nach Deutschland schmuggeln.

(RP) An einem Grenzübergang bei Kranenburg ist ein Mann bei einer Routinekontrolle festgenommen worden, der 50 Kilogramm Amphetamin im Kofferraum deponiert hatte. Die Menge besitzt einen Schwarzmarktwert von etwa 500.000 Euro. Zöllner hatten den Mann im Juli bei der Einreise gestoppt. Er sei nur für einen Tag aus Flensburg gekommen und wollte über die Niederlande dorthin zurück. An den Namen des niederländischen Ortes könne er sich nicht mehr erinnern, so der Mann. Die Frage nach verbotenen oder anmeldepflichtigen Waren verneinte der 29-Jährige. Bei einem Blick in den Kofferraum schauten die Zöllner auf zwei große, dunkle Müllsäcke. In denen befanden sich 50 eingeschweißte Pakete mit einem weißen Pulver. Zudem steckte in der Fahrertür ein Kampfmesser, das dort offenbar griffbereit deponiert wurde. Der vor Ort durchgeführte Drogenschnelltest auf Amphetamin war positiv.