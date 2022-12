Frist bis Ende Januar Weniger als Hälfte der Grundsteuererklärungen in Kleve abgegeben

Das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Wer keinen Zugang hat, muss sich erst ein Elster-Konto erstellen. Es folgen ungewohnte Begrifflichkeiten: Beispielsweise was bedeutet „kernsaniert“? Dazu gehören eben nicht nur neue Elektroleitungen und Heizsysteme, sondern auch Dach, Wände, Böden, die erneuert werden müssen. Man sollte sich Zeit nehmen, den Antrag auszufüllen. Allerdings bieten die Finanzämter hier auch Hotlines an, die bei Fragen helfen. „Unsere Hotline ist bestens informiert und hilft Ihnen gerne weiter“, so der Vorsteher des Finanzamtes Kleve. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Hotline leisten hervorragende Arbeit und unterstützen, wo sie können. Die meisten Anliegen können wir bereits am Telefon klären.“ Wer nicht telefonieren möchte, für den stehen Antworten auf die häufigsten Fragen als FAQ bereit, verspricht die Behörde.