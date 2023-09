Für ein gutes Miteinander Wie Ehrenamtliche seit 30 Jahren in Bedburg-Hau Integration gestalten

Dazu trafen sich alle, die sich der ehrenamtlichen Arbeit beim AIK verschrieben haben, Interesse hatten oder selbst Migrationshintergrund besitzen. Darunter neben Deutschen auch unter anderem Ukrainer, Somalier und Syrer. Rund 35 Nationalitäten leben in Bedburg-Hau. 275 Menschen betreut der AIK in den Unterkünften, andere in Wohnungen. Das Integrations- und Geburtstagsfest präsentierte, wie eine friedvolle Zusammenkunft in stets schwieriger werdenden Zeiten aussehen kann und sollte: bunt, vielfältig, tolerant, herzlich. Und lecker. Schließlich stand die Feier unter dem Leitwort „Die Welt an einem Tisch“.