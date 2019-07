Kleve : Neue Begleiter in der Seelsorge

Kleve Seelsorgliche Begleiter in der Behindertenhilfe erhalten Zertifikate.

Menschen mit Behinderungen können in vielen Einrichtungen im Bistum Münter am Arbeitsleben teilnehmen, so zum Beispiel in den Caritas-Werkstätten. An ihrem Arbeitsplatz und in ihren Wohngruppen sollen sie die Möglichkeit haben, nicht nur fachlich, sondern auch seelsorglich begleitet zu werden. Seit 2009 bildet as Bistum Münster geschulte Begleiter in der Seelsorge aus. Neun Absolventen haben in der Wasserburg Rindern ihre Abschlussarbeiten präsentiert und ihre Zertifikate erhalten. Sie sollen nun insbesondere Ansprechpartner in ihren jeweiligen Einrichtungen sein, wie Hildegard Weiß vom Referat „Seelsorge für Menschen mit Behinderungen“ betont. Wichtig sei es, die Menschen mit Behinderungen in den Einrichtungen ansprechen zu können.