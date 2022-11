Gemeinsames Sportprogramm : Wir machen Ehrenamtler fit – Sieger stehen fest

Kleve Wir haben Ehrenamtler für ein kostenfreies Training gesucht. Die Klever Feuerwehr und zehn Einzelbewerber wurden ausgewählt. Schon am Wochenende findet der Trainingsauftakt statt.

Bis zum Jahresende stehen Ehrenamtliche im Sportzentrum „Allround“ an der Gertrud-Boss-Straße in Materborn im Zentrum. 20 Alltagshelden werden in den kommenden Wochen von Coach Patrick Prehn und seinem Team fitgemacht — und das kostenfrei. Sie hatten sich bei der RP-Aktion „Wir machen Ehrenamtler fit“ beworben und gewonnen.