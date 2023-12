Ehrenamtler aus Kleve und Goch Warum wir uns engagieren

Margret Sanders 63, aus Kleve, ist mit dem Beginn des Franziskushauses als städtische Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge im März 2022 ehrenamtlich aktiv geworden. „Das ehemalige Seniorenzentrum an der Spyckstraße liegt in unmittelbarer Nachbarschaft, hier wollte ich einfach helfen“, sagt Margret Sanders, die beruflich im sozialen Sektor arbeitet und sich sehr für andere Kulturen interessiert. Gesagt, getan: Zuerst half sie beim Aufbau der Flüchtlingsunterkunft. „Am Anfang ging es dort vorrangig um die Fragen: Was finde ich wo und wie?“, berichtet Margret Sanders. Im Anschluss habe sie Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Arbeit wollten, geholfen, eine Stelle zu finden. Seit April 2023 bietet sie das Sprachcafé im Franziskushaus an. „Ich habe gemerkt, dass sich viele Bewohner und Bewohnerinnen immer noch nicht trauen, deutsch zu sprechen. Vor allem vor einem großen Publikum im Kontext Schule und Unterricht. Und genau hier setzt unser freiwilliges Angebot an: Wir unterhalten uns mit den Menschen in kleiner Runde und in einer guten Atmosphäre – ganz ohne Zwang.“