Vita-Tagespflege in Kleve : Hildegard Joosten lebt das Ehrenamt

Vita-Tagespflege in Kleve

Hildegard Joosten mit Tagesgast Willi Gerdes in dem Blumenparadies des Wohnparks Materborn. Foto: Lebenshilfe

Kleve Die 80-Jährige engagiert sich in der Vita-Tagespflege der Klever Lebenshilfe.

Die Vita-Tagespflege hegt einen Schatz. Eine außergewöhnliche Dame, die sich ehrenamtlich in der Einrichtung der Klever Lebenshilfe engagiert. Unermüdlich. Zuverlässig. „Und immer stellt sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten an“, sagt Manfred Tönnihsen, zuständiger Fachbereichsleiter für den Bereich Pflege im Wohnpark Materborn. Hildegard Joosten (80) aus Goch-Kessel ist eine Ehrenamtliche der ganz besonderen Art. Sie ist eine Wegbegleiterin der ersten Stunde im Wohnpark Materborn.

Zu ihren wohl wichtigsten Aufgaben in der Tagespflege gehört das Zuhören. „Die Gäste erzählen mir Schönes und Lustiges, aber auch Trauriges und Schmerzhaftes“, erzählt Joosten über ihren ehrenamtlichen Alltag als Vertrauensperson bei Vita. Darüber hinaus hilft die Gocherin unter anderem beim Zubereiten des Frühstücks oder Mittagessens und begleitet die Gruppe zu Ausflügen, beispielsweise in den Tierpark oder zur Mühle in Donsbrüggen. Hildegard Joosten ist aus dem Team der Tagespflege kaum wegzudenken.