Zum Sonntag: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist

Kleve Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto! - Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist! - so erscholl es im 4. Jahrhundert auf den Marktplätzen im Mittelmeerraum, und nicht selten flogen Kohlköpfe oder Fäuste. Das Gloria Patri war ein "Schlachtruf" gegen den Arianismus. Der Priester Arius hatte die Zumutung des Christentums entschärft, dass Christus wahrer Gott und mit dem Vater und dem Heiligen Geist eines Wesens sei. Arius sprach lieber von "wesensähnlich" und nannte Christus das vollkommenste Geschöpf des Vaters. Seine Lehre war letztlich nichts anderes, als das Judentum und später der Islam von Gott bekennen: Ein Gott. Punkt. Der Arianismus bittet den menschgewordenen Gott höflich zur Tür dieser Welt und verabschiedet ihn, weil ihm diese Nähe dann doch zu penetrant ist. Ein höheres Wesen im Jenseits - na gut. Aber ein Gott, der in Windeln macht, Freunde hat, weint, am Kreuz stirbt (und das auch noch zu unserem Heil) und mit Leib und Seele aufersteht und in das Jenseits verschwindet? Das kann man doch nicht im Ernst glauben. Da spricht jede Erfahrung dagegen. Das ist unvernünftig und unzumutbar.

Sie haben es schon gemerkt? Arianismus ist wieder in: Jesus war ein toller Typ, ein Vorbild, besonders heilig, nicht aber Gottes natürlicher Sohn - höchstens in einem geistlichen Sinn. Er war wie wir. Und wird damit belanglos. Wenn das wahr wäre, wären wir "nach Christus" kein Stück weiter, höchstens um ein paar kluge Sprüche reicher. Christus wäre nicht unser Heil, sondern nur ein Rezept. Kaiser Justinian I. (482-565) bekennt: "Du eingeborener Sohn und Wort Gottes, Unsterblicher, der du um unseres Heiles willen wolltest Fleisch annehmen aus der heiligen Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, ohne dich zu verändern wurdest du Mensch und gekreuzigt, Christus, unser Gott, hast du im Tod den Tod bezwungen, du, einer der Heiligsten Dreifaltigkeit, gleichverherrlicht mit dem Vater und dem Heiligen Geiste: Errette uns!" In Christus ist Gott auf diese Welt gekommen, um uns zu retten. Im Heiligen Geist bleibt Gott in dieser Welt. In beiden ist der eine Gott ganz anwesend. Das Heil ist göttliches Geschenk, und nur durch Christus und mit ihm und in ihm ist es zu finden (vgl. Joh 14, 6). Die Kirche feiert an diesem Sonntag das Fest der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Sie betet in der Präfation, die zu einem immer tieferen Nach-Denken anregt: "Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, das bekennen wir vom Heiligen Geiste. So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit."