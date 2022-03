Feuerwehr : Hohe Auszeichnung für Ehrenwehrführer Böhmer

Kranenburg Ehemaliger Kreisbrandmeister erhielt auf Jahresbesprechung der Kranenburger Wehr das Goldabzeichen des NRW-Verbandes. Der amtierende Kreisbrandmeister Reiner Gilles überreichte ihm die Auszeichnung.

Gerne nahm der Chef der über 2500 aktiven Wehrkräfte und Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes die anschließenden Ehrungen vor. So erhielt Kreisbrandmeister a. D. und Ehrenwehrführer Paul-Heinz Böhmer für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in Gold. Die in Silber, für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, wurde Wolfgang van Brackel verliehen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35-jährigen aktiven Feuerwehrdienst erhielten Andreas van Wickeren, Frank Dercks, Michael Heyl, Georg Lemm und Paul Rogall. Mit dem Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Matthias Braam, Christoph Janssen, Michael Killewald und Norbert Kropmann ausgezeichnet.