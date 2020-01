Tattoos für den Tierschutz : Harte Hunde im Kloster Roepaen

Ottersum Der Kranenburger Tierschützer Ralf Seeger lädt zur Tattoo Convention in Ottersum. Die Erlöse kommen dem Tierschutz zu Gute. Buntes Programm drumherum.

Das ehemalige Kloster „Landgut Roepaen“ im niederländischen Ottersum könnte idyllischer kaum liegen. Inmitten eines Waldes, umgeben vom Naturschutzgebiet „De Maasduinen“ und in Nachbarschaft zur Niers ist es ein Ort der Ruhe. Von dieser wird am bevorstehenden Wochenende allerdings keine Spur sein. Der Grund: Tierschützer Ralf Seeger ist mit seinen „Harten Hunden“ zu Gast. Erstmals veranstaltet der fernsehbekannte Kranenburger eine Tattoo Convention. An zwei Tagen bieten knapp 30 Tätowierer ihre Dienste an. „Normalerweise werden solche Messen nur aus monetären Gründen veranstaltet. Ich wollte mal was anderes wagen. Diese Idee habe ich schon lange im Kopf, jetzt habe ich’s angepackt“, sagt Ralf Seeger. Das Konzept lautet: Alle am Samstag durchs Tätowieren erzielten Erlöse kommen seiner Tierschutzorganisation „Helden für Tiere“ zu Gute, die Gewinne des zweiten Messetages erhalten die Tattoo-Künstler. „Die kommen aus ganz Europa. Wir haben Tätowierer aus Österreich, Frankreich, der Schweiz oder den Niederlanden. Das wird ein internationales Treffen“, sagt Seeger. Am Samstag öffnet die Convention von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet zehn Euro, es gibt keinen Vorverkauf.

Der 57-jährige Ralf Seeger scheint ein Alleskönner zu sein. Jahrelang war er als Kampfsportler aktiv, stand als Schauspieler auf der Bühne und war als Bergsteiger in luftiger Höhe unterwegs. Seit einigen Jahren liegt dem Veganer zuvorderst der Tierschutz am Herzen. So ist er seit Jahren Protagonist der Samstagabend-Tierschutzsendung „Harte Hunde“ bei VOX. Doch auch die Leidenschaft Tattoo ist ihm am Leib abzulesen. Eigenen Angaben zu Folge hat Seeger knapp hundert Tattoos an seinem Körper. Es sei allerdings unmöglich, sie zu zählen. Nun nutzt er seine Passion für den guten Zweck. Doch nicht nur Tattoofans dürfen ins Kloster Roepaen nahe der deutsch-niederländischen Grenze kommen. Seeger hat für ein Rahmenprogramm gesorgt, das, so sagt er, jeden erreiche. So gebe es ein buntes Sammelsurium von Live-Musik, am Samstagabend tritt ab 19.30 Uhr eine Metallica-Cover-Band auf. Zudem kann man den besten Tätowierern des Kontinents bei der Arbeit zuschauen und an einem Wettbewerb teilnehmen. Auch möchte Seeger ein Zeichen für gesunde Ernährung setzen. „Ich werde bei meinem Freund Bernd Hesseling und dem Lindchen vielleicht 100, 150 Kilo Bananen und Mandarinen holen und sie im Kloster auf einen Tisch legen, so dass jeder was davon hat“, sagt er. Auch kündigen sich prominente Tierschutzaktivisten fürs Wochenende an. So ist etwa die Umweltschutzorganisation „Sea Shepherd“ bei der Messe vertreten, auch die Tierschutzpartei hat sich angekündigt. „Im Fokus sollen Tiere stehen, denen es nicht gut geht, denen wir aber mit unserer Hilfe gemeinsam ein sehr viel besseres Leben verschaffen können“, sagt Ralf Seeger.