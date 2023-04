Ehrenvorsitzender verstorben Heimatverein Donsbrüggen trauert um Josef Verweyen

2014 wurde er zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit mit Sitz und Stimme im Vorstand ernannt. Zudem wurde ihm bereits 2006 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Auch die anderen Vereine im Dorf lagen Josef Verweyen sehr am Herzen. So war er 70 Jahre lang aktives Mitglied im Kirchenchor St. Lambertus Donsbrüggen. Weiterhin gehörte er dem Sportverein SV 06 Donsbrüggen an sowie auch der St. Johannes-Schützenbruderschaft und dem Förderkreis Alte Mühle Donsbrüggen. Selbst im hohen Alter ließ er es sich nicht nehmen, bei den Veranstaltungen seines Heimat- und Verkehrsvereins und der anderen örtlichen Vereine dabei zu sein und sie zu unterstützen, erinnert Silvia Luggenhölscher an das Engagement von Josef Verweyen.