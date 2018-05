Kreis Kleve: Ed Sheeran am Airport scheitert an Parookaville

Ed Sheeran am Airport scheitert an Parookaville

Kreis Kleve Von den Problemen mit dem Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf hat auch Ludger van Bebber, Geschäftsführer des Flughafens Weeze, gehört. Mögliche Spekulationen um eine Verlegung auf das Gelände am Airport kann er gleich mit dem Hinweis auf den Kalender zurückweisen.

Am 22. Juli findet in Weeze nämlich das Parookaville-Festival statt. Bei Deutschlands größtem Open Air für Electro-Dance-Music treten die Stars der Szene auf, unter anderem wird wieder David Guetta in Weeze auflegen. Rund 80.000 Besucher werden auf dem Riesengelände erwarten.