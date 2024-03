Am Samstagabend Earth Hour – in Kleve gehen wieder die Lichter aus

Wie in den Vorjahren beteiligt sich die Stadt Kleve auch 2024 erneut an der Earth Hour und so werden die Lichter am Rathaus, an der Hochschule Rhein-Waal, bei der Sparkasse Rhein-Maas, bei den Stadtwerken, den Umweltbetrieben der Volksbank Kleverland, der Stiftskirche und der Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH symbolisch ausgeschaltet.