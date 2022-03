Earth Hour : An diesen Gebäuden in Kleve gehen die Lichter aus

Auch an der Schwanenburg gehen die Lichter aus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Stadt Kleve ist auch in diesem Jahr wieder bei der „Earth Hour“ dabei: Dieses Jahr gehen die Lichter unter anderem am Rathaus der Stadt Kleve, an der Hochschule Rhein-Waal und an der Schwanenburg aus.

(RP) Symbolisch fordern Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Die Stadt Kleve ist in diesem Jahr auch wieder dabei: Dieses Jahr gehen die Lichter am Rathaus der Stadt Kleve, Hochschule Rhein-Waal, Schwanenburg, Sparkasse Rhein-Maas, Stadtwerke Kleve GmbH, Stiftskirche, Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Volksbank Kleverland und der Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH aus.

Außerdem nimmt die Stadt Kleve am „Wattbewerb“ Faktor 2 teil, um mehr Photovoltaik-Anlagen auf den Klever Dächern zu installieren. Wie schon von Bürgermeister Wolfgang Gebing bekannt gegeben, werden bei den Schulneubauten erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, zum Beispiel ein Eisspeicher und und eine Photovoltaik-Anlage an der Joseph Beuys Gesamtschule. Aber auch die Bestandsgebäude der Stadt Kleve, etwa das Rathaus, rücken in den Fokus, um festzustellen, wo Photovoltaik-Anlagen installiert werden können.

Ab April wird die Stadt Kleve Balkon-Solarkraftwerke mit bis zu 500 Euro fördern. „Wir geben uns nicht mit einer Stunde weniger Verbrauch zufrieden, sondern werden kontinuierlich die CO 2 -Emissionen der Stadt Kleve senken, um den Klimaschutz voranzubringen, so zum Beispiel mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf klimafreundliche LEDs“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gebing. Er lädt alle Bürger ein, sich ebenfalls zu beteiligen. „Die Earth Hour zeigt, wie sich Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten einsetzen. Jede und jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“ Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den Kindern, malen mit Leuchtfarben: Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.