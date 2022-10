„Christmas World 2022“ : Weihnachtsshow sorgt für Verkehrschaos in Duiven

Duiven Die Weihnachtswelt des Gartencenters ist beliebt. Lange Staus bildeten sich an der Autobahnabfahrt. Das hing wohl auch mit den beginnenden Herbstferien in den Niederlanden zusammen. Bis wann das Spektakel noch zu sehen ist.

Die Straße der Wunder – so macht das Gartencenter Intratuin in Duiven Werbung für die „Christmas World 2022“. Gewundert haben sich die Besucher der eigenen Angaben zufolge größten Weihnachtsshow Europas vor einigen Tagen aber vor allem über das Verkehrschaos rund um Duiven. Lange Staus bildeten sich an der Autobahnabfahrt, wie „de Gelderlander“ (kostenpflichtiger Inhalt) berichtet.

Das Gartencenter in unmittelbarer Nähe zum Ikea-Markt in Duiven ist beliebt, die Weihnachtsausstellung offenbar umso mehr. Der Ansturm hing wohl auch mit den beginnenden Herbstferien in den Niederlanden zusammen. Deshalb rief der Betriebsleiter von Intratuin in der niederländischen Presse gar dazu auf, dass nicht alle Besucher gleichzeitig kommen müssen: „Wir haben noch Wochen geöffnet, auch nach den Herbstferien.“