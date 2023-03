Klever Gericht fällt Urteil Dürfen Fahrradfahrer auf einem Pedal durch die Fußgängerzone rollen?

Ob er den Bußgeldbescheid weiter anfechten wird – in nächster Instanz dann vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf – hat er aber noch nicht entschieden. Er will zunächst das schriftliche Urteil des Amtsgerichtes Kleve abwarten. „Die Kosten für die nächste Instanz scheue ich nicht. Aber nach der Verhandlung am Amtsgericht habe ich von einigen Fußgängern gehört, dass sie sich tatsächlich von dem ‚Rollern‘ belästigt fühlen.“ Auch wenn die Rechtsprechung das Thema „Rollern“ bundesweit nicht einheitlich bewerte, auch wenn der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club das „Rollern“ in einer Fußgängerzone für legal halte, so werde er nun erst noch mal in sich gehen.