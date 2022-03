Laienorchester : Aus Jugend- wurde Dünenorchester

Das Wisseler Jugendorchester ist erwachsen geworden und will das auch mit seinem Namen zu erkennen geben. Foto: Verein/Voetmann-Schluess/Jutta Voetmann-Schluess

(nik) Blasmusik-Formationen hatten es besonders schwierig während der Corona-Pandemie: Lange Zeit durften sie gar nicht proben, später nur unter strengen Auflagen. Wer diese Phase hinter sich gelassen hat und trotzdem noch eine ordentliche Anzahl Aktive aufzuweisen hat, kann stolz auf sich sein. So sieht‘s zum Beispiel mit dem Wisseler Jugendorchester aus.

Das Jugendorchester Wissel wurde 1976 gegründet und war ursprünglich ausgerichtet auf die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Im Laufe der Jahre blieben immer mehr aktive Musiker im Orchester, der Altersdurchschnitt erhöhte sich. Zu erzählen, dass man in einem „Jugendorchester“ spiele, fanden entsprechend immer mehr Mitglieder seltsam. Auch bei Auftritten und Konzerten wurde es für die erwachsenen Musiker immer schwieriger, sich mit dem Namen des Jugendorchesters zu identifizieren, erklärt Ludger Heering aus dem Vorstand. Und erwachsene Quereinsteiger auf Orchestersuche hätten das Wisseler Orchester deshalb oft nicht als Option wahrgenommen, was in niemandes Interesse ist.