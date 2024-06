Von Tina Turner bis zu Blasmusik So wird das Konzert vom Dünenorchester in Grieth

Das Dünenorchester Wissel unter der Leitung von Kilian Florijn lädt zu seinem Jahreskonzert am Samstag, 6. Juni, ein. Es findet in der Bürgerhalle Grieth statt, Eintrittskarten können im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern des Vereins sowie im Salon „Zeit für dich” in Wissel für 8 Euro erworben werden. An der Abendkasse sind Karten für 10 Euro zu haben. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gibt es ermäßigte Eintrittskarten für 6 Euro.