Düffelward : Königschießen und Kirmes in Düffelward

Vorbereitungen zur Düffelwarder Kirmes. Foto: "Otto der Schütz" Düffelward

Kleve-Düffelward Am Samstag ist das Königschießen von Düffelward, eine Woche später steigt die Kirmes.

Mit Michael Hagedorn, dem Wirt der alten Schule in Mehr und Gründer von Hagedorn Events, wurde ein neuer Festwirt für die Düffelwarder Kirmes gefunden. Der Vorstand der Schützen und der Wirt waren sich schnell einig. Die Vorbereitungen für die Düfflwarder Kirmes laufen auf Hochtoure. Michael Hagedorn und sein Team sind bereit. Die Schützen bereiten ihr Königschießen vor, denn los legen die Schützen am Samstag, 27. Juli, mit dem Königschießen am Sportplatz. Die Schützen treffen sich ab 15 Uhr, um 16 Uhr wird das Schießen eröffnet.

Bereits einige Tage später, am Freitag, startet die Kirmes mit der Mallorca-Party. Los geht’s ab 20 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro, dazu gibt es ab 21 Uhr eine Happy Hour für alle ab 16 Jahren. Samstag findet die Ü-30 Party statt. Auch die Jüngeren sind willkommen. Die Besten Hits der 70er, 80er, 90er und aktuellen Hits aus den Charts sind ebenso vertreten wie Schlager zum Discofox tanzen. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse. Die Karten können auch im Vorverkauf für acht Euro bei Pizzaplace Kleve, Tabakbörse Heeks, dem Königschießen in Düffelward oder Online unter www.night-entertainment.de erworben werden.

Der Sonntag steht im Zeichen der Familie, nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Heiligen Messe im Festzelt um 11 Uhr startet der Frühschoppen. Für die Großen und Kleinen gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Das Prinzenschießen findet gegen 15 Uhr auf dem Kirmesplatz statt. Für die Kids stehen eine Hüpfburg, Kinderschminken und andere Kinderspiele bereit. Für die Erwachsenen wird der Bierstand geöffnet sein und Musik gespielt. Montag sind dann die Schützen an der Reihe. Der Krönungsball mit neuer Majestät steht auf dem Programm. Um 17.30 Uhr treten die Schützen im Festzelt an.

Der Schützenzug zieht zur Abholung der neuen Majestät durch das Dorf. Gegen 19 Uhr ziehen die Schützen in das Festzelt ein. Die Proklamation des neuen Königpaar sowie des neunen Prinzen steht gegen 20.30 Uhr an. Am Montag ist der Eintritt in das Festzelt frei! Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt.

(RP)