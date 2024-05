Maschinengewehre sichergestellt Drogenring in Kranenburg aufgeflogen – vier Festnahmen

Der jetzt festgenommene Niederländer steht im Verdacht, seit März 2024 mehr als 800 Postsendungen mit Rauschgift in Kleve und Kranenburg in den deutschen Postlauf geschleust zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der 36-jährige Niederländer am Dienstagnachmittag von Kräften der Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich des Hauptzollamtes Duisburg dabei beobachtet, wie er eine große Menge Postsendungen in einen Briefkasten in Kranenburg einwarf und daraufhin kontrolliert. Im Kofferraum seines Pkw fanden die Zöllner ein weiteres Paket mit etwa 55 Gramm Methamphetamin. Der Niederländer wurde festgenommen.