Amphetamin in Briefumschlägen Drogenkurier nutzte Briefkästen in Kleve und Kranenburg für Versand

Aufmerksamen Postmitarbeitern in Kleve und Kranenburg ist es zu verdanken, dass ein niederländischer Drogenkurier im Frühling dieses Jahres in das Visier der Zollfahndung geriet. Den Mitarbeitern waren verdächtige Briefe in Postbriefkästen und im Verteilzentrum in Kleve aufgefallen. Die hellbraunen Umschläge hatten alle das gleiche Klebe-Etikett und waren adressiert an Empfänger in zig deutschen Städten und im Ausland (unter anderem Spanien, Belgien, England und Österreich).