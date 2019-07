Prozess : Ein „Krämerladen für Betäubungsmittel“

Landgericht Kleve: 37-jähriger Klever zu fünf Jahren Haft verurteilt. Geldstrafe für die Mutter.

Ein 37-jähriger Mann aus Kleve ist am Mittwoch wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt worden. Die 2. große Strafkammer des Klever Landgerichts verhing die Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren gegen den Angeklagten, zudem muss er 20.000 Euro zahlen. Die Mutter des 37-Jährigen wurde wegen Beihilfe zum Besitz von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt.

Der Angeklagte, der sich am ersten Prozesstag noch nicht zu den Anklagevorwürfen geäußert hatte, ließ am Mittwoch über seine Verteidiger erklären, dass er die Drogen zum Eigenkonsum besessen habe. Ein ihm bekannter Dealer habe aufhören wollen – da habe sich der Angeklagte bereiterklärt, dessen Restbestand an sich zu nehmen. Auch die hohen Bargeldeinzahlungen auf sein Konto – 2018 waren es fast 50.000 Euro – seien legalen Ursprungs, ließ der Angeklagte erklären. Er habe regelmäßig an Glücksspielautomaten gespielt und die Gewinne dann eingezahlt.