Goch : „Klassischer Suchtdealer“ vor dem Klever Landgericht

Kleve/Goch Die Staatsanwaltschaft wirft dem Gocher vor, rund drei Kilo Amphetamin, Marihuana und Ecstasy erworben zu haben, um die Drogen weiterzuverkaufen.

Der 26-Jährige befindet sich seit dem 25. April 2019 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Willich 1. Die ihm vorgeworfenen Taten sollen sich laut Anklage zwischen April und Juli 2017 zugetragen haben. Der Angeklagte soll in zwei Fällen mindestens 50 Gramm Amphetamin von einem bereits verurteilten Gocher Dealerpärchen erworben haben, zudem zweimal 500 Gramm Amphetamin nebst kleinerer Mengen Cannabis und Ecstasy. In einem Fall soll er zudem zwei Kilogramm Amphetamin von jenem Duo gekauft haben, welches sich laut Gerichtsakte in einschlägigen Kreisen den Titel „Kings von Goch“ verdient hatte. Der Angeklagte soll laut Staatsanwalt einen „engen, deliktischen Kontakt“ zu den beiden unterhalten haben.