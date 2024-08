DRK schlägt Alarm „Die Vorräte an Blutkonserven gehen jetzt massiv zur Neige“

Die nächsten Blutspendetermine in der Region sind am Donnerstag, 22. August, von 16 bis 19.30 Uhr am Schulzentrum Kalkar, Am Bollwerk 16-22. Ebenfalls am Donnerstag, 22. August, kann von 12.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Stadthalle Kleve, Lohstätte 7, Blut gespendet werden. Am Sonntag, 25. August, findet die Blutspendeaktion von 9 bis 12 Uhr an der Grundschule Reichswalde, Mönnekenwald 1a statt. Am Dienstag, 27. August, schließlich kann in der Zeit von 16. bis 19.30 Uhr am Gemeindezentrum in Wissel, Emmericher Straße 2, Blut gespendet werden.