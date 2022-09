Wenn der Strom ausfällt : DRK informiert über Notfall-Vorbereitungen

Kreis Kleve Sollte es in einer Krisensituation zu einem längeren Stromausfall kommen, kann man vorbereitet sein. Ganz wichtig sei die Nachbarschaftshilfe, sagt das DRK.

Die Veranstaltungen finden in den DRK-Geschäftsstellen in Geldern am 19. Oktober und in Kleve am 20. Oktober statt. Der Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail an notfallvorsorge@drk-kleve.de wird gebeten.