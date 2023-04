Wettbewerb #mitreten Wie Klever Schülerinnen beim Debattieren ganz vorne mit dabei sein

Im Rückblick sagen beide, dass die Übung, sich vor ein Plenum zu stellen und in klassischer Debatte ein Thema streitig zu diskutieren, sie gestärkt habe. Es sei schön gewesen, mit der Sprache zu spielen, Metaphern zu finden und auch schon mal spitz zu formulieren, sagt Ates. So hatten die beiden keine Probleme damit, vor der Kuschelpädagogik zu warnen, als sie um die Noten in der Schule stritten. „Das war spannend und machte dann auch Spaß“, sagt Ates. Zumal man aus der ersten Debatte – damals ging es um den Religionsunterricht – auch gelernt habe, sich vom Manuskript zu lösen. „Da haben wir uns an die Jury erinnert, die unsere Argumentation lobte, aber auch festgestellt hatte, dass wir noch zu sehr ablesen“, sagt Ates im Rückblick. Beim zweiten Mal kamen sie in die Endrunde: In Düsseldorf konnten die Schülerinnen schon viel selbstbewusster auftreten: „Es war in Düsseldorf trotz des großen Saals viel einfacher, zu reden. Da konnten wir uns vom Manuskript lösen, frei Rede und Antwort stehen“, sagt Podosyan. Gerade auch die freie Rede habe das Selbstbewusstsein gefördert: „Man spürt dann die Kraft in sich“, sagt Podosyan.