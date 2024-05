Serientäter am Werk? Dritter Anhängerdiebstahl in zehn Tagen in Nütterden

Kranenburg-Nütterden · Es ist der dritte Anhängerdiebstahl in diesem Monat in Nütterden: Diesmal wurde ein gesicherter Anhänger auf der Dorfstraße im Kranenburger Ortsteil entwendet. Was über den Diebstahl bekannt ist.

10.05.2024 , 14:22 Uhr

Ein Anhänger des Herstellers Humbaur wurde von unbekannten Tätern in der Zeit zwischen Mittwoch (8. Mai 2024), 21 Uhr, und dem darauffolgenden Donnerstag um 13 Uhr in Nütterden entwendet. Der Anhänger mit grauer Plane stand gesichert auf der Einfahrt eines Wohnhauses an der Dorfstraße zwischen der Bomshofstraße und dem Jacobsweg. Er trug das amtliche Kennzeichen KLE-QU 829. Zeugenhinweise werden von der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. Es ist bereits der dritte Anhängerdiebstahl in Nütterden in diesem Monat, der der Kreispolizeibehörde gemeldet wurde. Wie berichtet waren zuvor zwei Anhänger im Nütterdener Industriegebiet Hammereisen gestohlen worden.

