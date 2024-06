Dreister Diebstahl in Kleve Wohnwagen-Diebe flexen Radkralle auf und fahren davon

Kleve · Dreister Diebstahl in Kleve: Obwohl eine Kamera alles filmte, flexten die Täter die Radkralle eines Wohnwagens auf, hängten ihn an und fuhren davon – in Richtung niederländischer Grenze.

08.06.2024 , 05:15 Uhr

Die Polizei sucht nach den Tätern (Symbolfoto). Foto: dpa/David Young

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen Wohnwagen, der neben einem Firmengebäude an der Gertrud-Boss-Straße mit Kralle gesichert war, gestohlen. Wie die Polizei berichtet, fuhren mindestens zwei Täter in einem dunklen Mercedes auf den Parkplatz des Firmengeländes, setzten rückwärts vor den Wohnwagen und flexten die Kralle durch. Anschließend hängten sie den Wohnwagen, Hobby 650 KMFE, an und flüchten über die Querallee in Richtung Grenzübergang. Während der Tat wurden die Täter von Videokameras aufgezeichnet. Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit die Spuren aus. Hinweise zu Verdächten werden unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen.

(lukra)