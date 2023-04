Beim Briefe austragen Dreister Dieb stiehlt Postbotin in Kleve ein Kleinkraftrad

Zu einem kurisosen Diebstahl ist es am Mittwoch in Kleve gekommen. Gegen 6.15 Uhr stellte eine 55-jährige Frau rund um den Rindernschen Deich die Post zu. Um Briefe in eine Stichstraße zu bringen, stellte sie ihr Kleinkraftrad ab und ging zu Fuß weiter. Diesen unbeobachteten Moment nutzte ein Unbekannter, um das weiße Post-Zweirad zu stehlen. An einem unbefestigten Fußgängerweg, der die Straße Landwehr und die Spyckstraße verbindet, fand die Postzustellerin später zumindest die blaue Kiste mit den Briefen wieder.