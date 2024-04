Mit Steinen aus Pflasterung Dreiste Diebe bocken in Kleve Pkw auf und stehlen Reifen

Ein oder mehrere Täter haben sich zwischen Freitag (19. April 2024) um 21 Uhr und dem darauffolgenden Samstag um 7.50 Uhr Zutritt zum Gelände eines Autohauses an der van-den-Bergh-Straße in Kleve verschafft. Sie entnahmen dort mehrere Steine aus der Pflasterung. Mit den Steinen bockten die Täter einen Skoda Superb auf und entfernten die vier am Fahrzeug angebrachten Reifen inklusive silberfarbener Felgen (Hersteller: Bosima). Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.