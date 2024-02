Dritter Einsatz in zehn Tagen Polizeihubschrauber kreist schon wieder über Kleve

Wenn eine Person vermisst wird, fordert die Polizei mitunter Hubschrauber zur Unterstützung bei der Suche an. In Kleve war das am Samstagabend (10. Februar 2024) zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen der Fall. Gegen 19.20 Uhr berichtete ein Leser unserer Redaktion von Hubschraubergeräuschen im Bereich des Klever Tichelparks.