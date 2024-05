Autos stoßen zusammen Drei Verletzte bei Unfall in Niedermörmter

Ein schwerer schwerer Verkehrsunfall hat sich in Kalkar am Sonntag gegen 12.25 Uhr auf der B 67, Appeldorner Straße, in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße ereignet. Eine 51 Jahre alte Niederländerin befuhr mit ihrem Citroen C3 die B 67 in Richtung Rees, als sie nach links auf den Zubringer der B 67 abbiegen wollte.