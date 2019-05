Kreis Kleve : Das „Gründerland“ lockt in den Kreis Kleve

Kreis Kleve Kreis-Wirtschaftsförderung, Sparkassen und Volksbanken laden zur Seminarreihe nach Geldern, Kleve und Rees ein.

Eine solche findet jetzt – kostenfrei – im Hotel See Park Janssen in Geldern (Samstag 11. Mai), im Hotel Rheinpark Rees (Samstag 18. Mai) und im Rilano Hotel Cleve City in Kleve (Samstag 15. Juni) statt. Eine Anmeldung wird seitens der Kreis-WfG gewünscht.

Am 18. Mai in Rees wird der Präsident der Steuerberaterkammer, Reinhard Verholen, über Gründung oder Nachfolge sprechen, den Businessplan erläutern und die Rechtsformen ansprechen. Holger Schnapka von der Niederrheinischen IHK wie auch Ulrich Lippe von der Handwerkskammer Düsseldorf werden „Das Herzstück Businessplan“ erklären. Und Klaus Aymans und Ilmo Pathe, beide von der in Uedem beheimateten Ladm Aymans Bacht & Partner mbB sehen in Franchise und Nachfolge gute Alternativen. Den dritten Teil am 15. Juni in Kleve wird Steuerberater Volker Klinkhammer von ETL Heuvelmann & van Eyckels mit Fragen zu Versicherungen, Buchführung, Steuern und Abgaben einleiten. Rainer van Straaten als Finanzierungsberater der NRW-Bank wird dabei sein wie auch Norbert Wilder als Prokurist der Kreis-WfG. „Das Bankengespräch gut vorbereiten“ heißt es zum Ausklang, wenn Christoph Pitz und Andre Verhoeven von der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze sowie Roman Litjes und Deborah Schaap von der Volksbank an der Niers über ihre Erfahrungen sprechen.