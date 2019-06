Kranenburg : Wenn das „Klönen“ zum Fest wird

Beim 14. Kranenburger Stüppkesmarkt waren knapp hundert Beschicker und mehrere tausend Besucher vor Ort. Das Grenzstadtfest setzt seit Jahrzehnten auf einen Mix aus Tradition und Erneuerung. Im Fokus: die Geselligkeit.

Was oder wem verdankt der Kranenburger Stüppkesmarkt eigentlich seinen Namen? Wer sich auf dem Volksfest in der Grenzfeste umhörte, der bekam völlig unterschiedliche Versionen präsentiert. „Nun ja, die Händler stehen ja auf dem Bürgersteig, also auf dem Stüppken“, sagte die Kleverin Ingrid Marksel. Eine Anwohnerin sinnierte gar, bei den „Stüppkes“ handele sich um eine Kopfbedeckung. Aber weit gefehlt. Der Kranenburger Sozialdemokrat Jürgen Franken kennt den ganzen Hintergrund: „Die Stüppkes sind die Stufen der Kranenburger Häuser. Früher wurde hier nach Feierabend geklönt, und daraus ist ein Fest geworden.“ Das Klönen übersetzt in Hochdeutsch: gemütliches Plaudern.